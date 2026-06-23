Israel incumple el alto el fuego y mata a dos personas en el sur del Líbano

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud Pública libanés, aseguró en un comunicado que "el ataque perpetrado por el enemigo israelí en la ciudad de Nabatieh al Fawqa arrojó un saldo final de dos muertos y un herido", mientras que la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa elevó a dos las personas heridas, que fueron trasladadas al Hospital Popular Libanés de Nabatieh.

Según la ANN, el ataque se produjo cuando soldados israelíes "abrieron fuego con sus ametralladoras contra" un grupo de personas "cerca de una excavadora que trabajaba en la construcción de una carretera" en el barrio de Al Deir, en la localidad de Nabatieh Al Fawqa.

Este incidente se produce tras casi tres días de calma tensa y en la misma jornada en la que ya ha dado comienzo la quinta ronda de negociaciones de paz entre el Líbano e Israel en Washington.

La ANN informó también de otro ataque efectuado por el Ejército israelí contra varios residentes en las afueras de Hadatha, en Nabatieh, cuando se dirigían a un entierro en el cementerio de la ciudad, escoltados por el Ejército libanés, y donde se avistaron estacionados tanques Merkava y una excavadora israelíes.

Estos ataques tienen lugar después de que el pasado miércoles Irán y Estados Unidos firmaran un memorando de entendimiento que estableció el cese de hostilidades en la región, extensible también al territorio libanés.

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El viernes, Israel y Hizbulá acordaron un alto el fuego, pese a que en esa misma jornada y el sábado Israel lanzó intensas operaciones contra diferentes puntos en el sur del Líbano que se cobraron cerca de cien vidas.

Los combates cesaron desde el domingo y dieron paso a una tensa calma en las últimas tres jornadas por la que centenares de desplazados comenzaron a regresar a sus ciudades en el sur libanés pese a las advertencias de las autoridades de esperar al menos 72 horas.

El Ministerio de Salud Pública libanés informó en su último balance de ayer, lunes, que desde el inicio de la ofensiva israelí contra el país el pasado 2 de marzo la cifra de muertos se elevó en 4.175 y la de heridos a 12.164.