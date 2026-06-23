Israel retirará a los pelotones de reservistas de las comunidades fronterizas con Líbano

"De acuerdo con la evaluación operativa y tras una serie de debates sobre el tema, se ha decidido reducir la estructura de efectivos de los pelotones de defensa en todas las comunidades situadas a lo largo de la línea de conflicto de la frontera norte", recoge el comunicado compartido por las fuerzas armadas.

Los soldados reservistas que componen estos pelotones terminarán su servicio la próxima semana, comenzando el domingo, tras haber sido llamados a filas en el marco de la guerra con Irán, que el 2 de marzo se extendió a un enfrentamiento en el Líbano con el grupo chií Hizbulá.

El Ejército de Israel aseguró que "revisará periódicamente" la situación con tal de tomar futuras decisiones respecto al despliegue de fuerzas en el marco del conflicto.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) mantienen su compromiso de defender las comunidades situadas a lo largo de la línea de conflicto de la frontera norte y siguen actuando con este fin mediante las fuerzas desplegadas en las comunidades, a lo largo de la frontera y en puntos estratégicos de la zona de seguridad del sur del Líbano", puntualiza.

Los pelotones de defensa regionales, conocidos en hebreo como 'Kitot konnenut', son escuadrones compuestos por reservistas del Ejército que residen en la comunidad en la que, una vez llamados a filas, pasan a formar parte de un equipo de respuesta rápida en materia de seguridad durante situaciones de emergencia.

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Consultado por EFE, el Ejército no detalló a cuántos reservistas implica esta desmovilización.

A raíz de la guerra con Irán, Israel aprobó un marco para llamar a filas hasta a 400.000 reservistas, la mayoría para labores de defensa aérea, aunque también para reforzar las fronteras o participar en la invasión del sur del Líbano.

El anuncio se produce pese a los constantes anuncios a la población emitidos por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, asegurando que Israel permanecerá presente en el sur del Líbano el tiempo que sea necesario y que gozará de libertad operativa.

El pasado viernes por la tarde entró en vigor una tregua entre Israel y Hizbulá, pese a que ya el primer punto del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán contemple el cese de hostilidades en el frente libanés.

Este martes, el Líbano encara un tercer día de calma mientras los ciudadanos del sur siguen sin poder volver a sus hogares y los rescatistas tratan de recuperar cadáveres.