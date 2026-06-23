Israel y el Líbano se reúnen en Washington tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Las conversaciones, que se prevé se prolonguen durante tres días, ya han comenzado, explicó a EFE un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos bajo condición de anonimato.

La agenda del encuentro incluye en primer lugar temas militares y, posteriormente, cuestiones políticas.

Los jefes de las delegaciones son los embajadores de Israel y del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, respectivamente. Por parte de Estados Unidos, que actúa como mediador, participa Dan Holler, consejero del Departamento de Estado.

Se trata de la quinta ronda de negociaciones que celebran este año en Washington representantes de Israel y del Líbano, países vecinos sin relaciones diplomáticas, en busca de un acuerdo de paz.

Las hostilidades comenzaron tras el estallido, el 28 de febrero, de la guerra de Estados Unidos con Irán, cuando Israel atacó y ocupó el sur del Líbano para combatir a la milicia chií Hizbulá, aliada de Teherán.

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El memorando de entendimiento de la semana pasada entre la Administración de Donald Trump y el régimen de los ayatolás incluye el fin de las hostilidades en el Líbano, pero ni Israel ni Hizbulá son firmantes de ese acuerdo.

Estados Unidos informó el lunes de la creación de un "mecanismo de vigilancia" para garantizar el cumplimiento del alto el fuego en el Líbano, ante el temor de que la ofensiva israelí y los ataques de Hizbulá pongan en riesgo las negociaciones que mantiene con Irán para un acuerdo nuclear definitivo.