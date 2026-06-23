Jamaica celebra en Asamblea de OEA aumento del 3,3 % de cooperación internacional en 2025

"Los departamentos de relaciones interiores y exteriores han notado un aumento del 3,3 % en cooperación con respecto a 2024. Estas contribuciones no solamente indican generosidad, sino que también nos muestran un compromiso firme de la cooperación para el progreso colectivo", indicó durante su intervención Delita MCCALLUM, la representante interina de la misión permanente de Jamaica en la OEA.

Así mismo, la representante jamaiquina afirmó que ve "más oportunidades" para ampliar la colaboración "particularmente para las comunidades marginadas" en transformación digital, innovación, seguridad y mayor conectividad.

"También para la formación lingüística y los intercambios educativos que pueden ayudar con el desarrollo de capital humano y dar más acceso a oportunidades globales. El desarrollo de infraestructura, adaptación climática y resiliencia son prioridades claves para países insulares como Jamaica", concluyó MCCALLUM.

En este contexto, Jamaica recibió en mayo respaldo de la India, que participa como observador permanente en la OEA, para enfrentar situaciones de emergencia y en tecnología.

Además, el país caribeño recibió el verano pasado ayuda humanitaria de varios países como Estados Unidos y España para atender a las comunidades más afectadas tras el paso del devastador huracán Melissa.