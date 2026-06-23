La actividad económica de México se eleva un 2,3 % interanual en abril

El organismo detalló que, en cifras originales, el incremento anual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se explicó gracias al avance del 4,4 % en las actividades primarias, del 2,3 % en las secundarias y del 2,2 % en las terciarias.

Dentro de las actividades primarias, la agricultura subió un 4,2 %, mientras que la cría y explotación de animales repuntó un 4,8 %.

En las secundarias, la construcción se disparó un 10,4 %, la minería un 3,4 % y las industrias manufactureras se mantuvieron sin cambio; mientras que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica se contrajo un 0,4 %.

En las actividades terciarias, el comercio al por mayor repuntó un 10,6 % y el comercio al por menor no tuvo cambios respecto al mes anterior.

En tanto, aumentaron los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación (3,8 %); los servicios de salud y de asistencia social (3,5 %), al igual que los servicios profesionales, científicos y técnicos (3,1 %), mientras que el los servicios financieros y de seguros avanzó un 2,5 %.

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En cambio, el sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas se contrajo un 2,5 %.

En cifras desestacionalizadas -que eliminan efectos de calendario y coyunturales-, el IGAE se elevó un 2,2 % mensual en abril.

El dato del cuarto mes del año coincide con el avance interanual del 1,4 % reportado para marzo de 2026, debido al avance en el sector terciario (2,8 %) y del primario (2,2 %), pese al retroceso en las actividades secundarias (1,3 %).

El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía en el corto plazo.

En 2025, la economía mexicana creció 0,6 % anual y 1,8 % en el cuarto trimestre del año.

De acuerdo con analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles de Estados Unidos, aunque la economía mantuvo un desempeño débil durante 2025.

El crecimiento económico del 0,6 % en 2025 contrastó con el 1,5 % en 2024, el 3,2 % en 2023, el 3,9 % en 2022 y el 6,1 % en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi.