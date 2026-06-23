La autoridad electoral colombiana elude dar una fecha para declarar al presidente electo

"No tengo fecha estimada de cuándo podría entregar este resultado, pero esperamos hacerlo con igual o mayor rapidez que hace 21 días", dijo Quiroz en una rueda de prensa previa a la instalación de la audiencia pública de la Comisión Nacional de Escrutinios en la que los magistrados del CNE resolverán las reclamaciones sobre las elecciones y, finalmente, declararán al ganador.

Según el preconteo divulgado por la Registraduría Nacional (organizadora de los comicios), De la Espriella obtuvo cerca de 12,9 millones de votos (49,66 %), mientras que el candidato izquierdista Iván Cepeda alcanzó unos 12,7 millones de sufragios (48,70 %), en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

Estas cifras deberán ser confirmadas o ajustadas por el escrutinio oficial.

La comisión integrada por los magistrados del CNE será la encargada de revisar las actas remitidas por los 32 departamentos del país y de los resultados de los colombianos residentes en el exterior, cuyos votos son consolidados mediante las actas elaboradas por los consulados, conforme a lo establecido en la legislación electoral.

Quiroz explicó que el sistema electoral colombiano contempla cuatro etapas de escrutinio: La primera corresponde al conteo realizado por los jurados de votación al cierre de las urnas; la segunda, a los escrutinios municipales a cargo de jueces y notarios; la tercera, a los escrutinios departamentales; y la cuarta, al escrutinio nacional efectuado por el CNE.

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El presidente del organismo insistió en que el proceso es "preclusivo", lo que significa que las reclamaciones deben formularse en cada una de las etapas correspondientes y no pueden presentarse posteriormente si no fueron alegadas oportunamente.

Asimismo, señaló que, de acuerdo con la información suministrada por la Registraduría, hasta el momento se han reportado pocas reclamaciones en comparación con las más de 120.000 mesas instaladas en el país y recordó que muchas de ellas ya fueron resueltas durante los escrutinios municipales y departamentales.

Sobre las denuncias que circulan en redes sociales acerca de formularios electorales con tachaduras o enmendaduras, Quiroz explicó que esos casos debieron ser puestos en conocimiento de los jueces y notarios encargados de los escrutinios territoriales y que cualquier reclamación pendiente será evaluada por el CNE dentro de los procedimientos establecidos.

El magistrado defendió además la transparencia del proceso electoral y aseguró que estas han sido las elecciones "más vigiladas" en la historia reciente de Colombia, con la participación de jurados de votación, testigos electorales, jueces, notarios, observadores internacionales y organismos de control.

En ese sentido, consideró improbable que existan variaciones significativas entre el preconteo del pasado domingo y el resultado definitivo del escrutinio.

"Las votaciones son muy exactas", afirmó al recordar que en la primera vuelta presidencial la diferencia entre ambas etapas fue inferior al 1 % y cuyo proceso de escrutinio surtió todas sus etapas en menos de una semana.