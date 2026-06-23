La Bolsa de Milán retrocede un 1,46 % lastrada por las tecnológicas

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share bajó un 1,46 % hasta los 54.709,77 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos 384 millones de acciones por un valor de unos 4.014 millones de euros (unos 4.568 millones de dólares).

La plaza milanesa se sumó a las caídas registradas en las principales bolsas europeas después de que las ventas iniciadas el lunes en Wall Street se extendieran a Asia y Europa, golpeando especialmente a las compañías vinculadas a los semiconductores y a las inversiones en inteligencia artificial.

Las mayores pérdidas del FTSE MIB correspondieron al fabricante de semiconductores STMicroelectronics, que se desplomó un 8,44 %; seguido del grupo automovilístico Stellantis (-6,47 %); la fabricante de cables Prysmian (-4,10 %); la aeroespacial Avio (-3,47 %) y la red de cobros Nexi (-1,70 %).

En contraste, lideró las ganancias el fabricante de audífonos Amplifon, con una subida del 1,69 %; la energética Enel (0,80 %); la empresa de telecomunicaciones Inwit (0,71 %); el gigante de la defensa Leonardo (0,70 %) y la petrolera Saipem (0,67 %).