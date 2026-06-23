La CIDH denuncia “violación de derechos” al artista y disidente cubano Maykel 'El Osorbo'

De acuerdo con el informe de este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), divulgado este martes por la ONG Prisoners Defenders, el Estado cubano es responsable “por la violación de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión”.

Además de transgredir, entre otros, "los derechos civiles, de justicia, de reunión, de asociación, de protección contra la detención arbitraria, y a un proceso regular", del coautor de la canción Patria y vida -himno de las protestas antigubernamentales de julio de 2021, ganadora de dos Latin Grammy.

En cuanto a la detención de Maykel Castillo, que ocurrió el 18 de mayo de 2021, la CIDH señala que este “tuvo origen en una denuncia cuanto menos por los delitos de atentado, resistencia y desacato” y “estos crímenes no eran delitos contra la seguridad del Estado y sus penas no superaban los seis años”.

Además, refiere que “la medida de prisión provisional contra Castillo “fue dictada el 24 de mayo de 2021, considerando así que “su arresto el 18 de mayo de 2021 fue ilegal”.

El examen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la CIDH consideró, también, que Castillo “fue sometido a una desaparición forzada durante unos 14 días”, y que su “paradero fue desconocido” para sus allegados “durante varios días”.

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Sobre el proceso legal en este caso, la Comisión recalcó que organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación coincidieron en que el juicio de Maykel Castillo se llevó a cabo a “puerta cerrada”, lo que impidió “el acceso de diplomáticos y ciudadanos a él”.

En este sentido, el informe señala que se violó así “otra de las garantías protegidas por el derecho a un proceso regular”.

Asimismo, el documento resalta la falta de independencia judicial, revelando que la abogada del rapero fue inhabilitada apenas tres días antes del juicio oral de Castillo.

Castillo Pérez fue sancionado en mayo de 2022 por desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires.

El proceso no estuvo ligado a las protestas antigubernamentales de 2021, sino a unos hechos ocurridos el 4 de abril de 2021. Ese día, según la Fiscalía cubana, El Osorbo tuvo un encontronazo con unos agentes, aparentemente causado porque su acompañante no llevaba mascarilla en tiempos de la pandemia de Covid-19.

Las sentencias contra El Osorbo han sido criticadas por organizaciones no gubernamentales y organismos pro derechos humanos internacionales como Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional (AI), Cubalex, entre otras.