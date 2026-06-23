La competitividad es "el gran problema" que debe resolver Uruguay, según experto

En esta instancia, que reunió a unos 350 empresarios del país suramericano, Munyo sostuvo que el contexto global muestra evidencia de que la geopolítica "pesa cada vez más" sobre las decisiones económicas, comerciales y de inversión.

"El mundo va hacia una nueva era", sostuvo mientras que explicó que la reconfiguración del orden internacional supone el funcionamiento del mundo por bloques en grandes agrupamientos de países, con "un bloque democrático, uno autoritario y un conjunto de países neutrales o híbridos".

En ese sentido, el experto indicó que para Uruguay, este nuevo escenario implica "desafíos significativos".

"El país mantiene relaciones comerciales tradicionales de bienes con ambos bloques, pero enfrenta una mayor intensidad en los vínculos asociados al comercio de servicios y a la recepción de inversiones, especialmente en relación con el bloque democrático", expresó.

Es por esto que Munyo cree que la "neutralidad histórica" de Uruguay no tiene el mismo alcance que en el pasado por lo que destacó que, en el orden multilateral previo, dicha neutralidad constituía un "activo relevante" para la inserción internacional del país, mientras que en el contexto actual se traduce en mayores dificultades.

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En ese contexto, remarcó que las cadenas de valor tienden a organizarse entre países con afinidades políticas y estratégicas, y que la apertura comercial incorpora ahora un componente adicional como el riesgo o costo político.

Además, subrayó que la economía global "atraviesa un proceso de enfriamiento asociado a la dinámica geopolítica" y añadió que este proceso se explica por mayores tarifas al comercio internacional, episodios de aumento en los precios de la energía y desaceleración en las principales economías del mundo, incluyendo Estados Unidos, China y Europa.

En tanto, Munyo identificó a la competitividad como "el principal desafío económico" del país y la describió como "una mesa de tres patas" compuesta de temas como la regulación laboral, regulación de la competencia y carga fiscal, incluyendo impuestos y tarifas públicas.

Es por esto que, en su opinión, las tres dimensiones presentan debilidades y requieren reformas de fondo.

"Estas transformaciones han sido postergadas durante un período prolongado y su implementación depende no solo de capacidades técnicas, sino también de condiciones políticas y sociales", apuntó.

Finalmente, el economista reiteró que el contexto internacional "vuelve más exigente" la tarea de atraer inversiones y subrayó que el país enfrenta el desafío de recuperar competitividad mediante reformas estructurales en las tres dimensiones señaladas.