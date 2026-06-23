La Eurocámara señala a Rusia como la principal amenaza externa a la democracia europea

Los eurodiputados lanzaron la voz de alarma en el informe final de la Comisión Especial sobre el Escudo Europeo de la Democracia, que salió adelante con 20 votos a favor, 9 en contra y dos abstenciones, y recoge una miríada de recomendaciones sobre la manipulación e interferencias de terceros países, las infraestructuras críticas o la resiliencia digital, entre otros frentes.

El informe arranca dibujando un panorama "caracterizado por la manipulación de información y la injerencia por parte de agentes extranjeros, ataques híbridos y campañas de desinformación a cargo de agentes malintencionados de terceros países", acciones que "fomentan la división, disminuyen la confianza pública en las instituciones y aprovechan las vulnerabilidades sociales".

En este contexto, los diputados señalan a Rusia como "la principal amenaza externa para la integridad democrática de Europa" y lo consideran el "Estado promotor del terrorismo" que los países de la Unión Europea deben afrontar con medidas de "disuasión activa".

"Ningún Estado miembro puede hacer frente a Rusia de forma eficaz por sí solo. Por eso, el informe aboga por un programa de reformas prácticas centrado en el refuerzo de las capacidades operativas, una mayor rendición de cuentas y una mejor preparación", dijo en un comunicado el eurodiputado responsable del informe, el popular sueco Tomas Tobé.

El informe advierte, por otro lado, de que los intentos de normalizar relaciones con Rusia "sin tener en cuenta la naturaleza del Estado ruso y sus objetivos estratégicos imperiales" han contribuido a "una mayor inestabilidad, una disuasión más débil y una seguridad europea y global socavada".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Parlamento Europeo también insta a mejorar la efectividad e impacto de las sanciones a Rusia por la agresión a Ucrania, incluyendo aquellas contra actores que ayudan a "esquivar" las medidas restrictivas y facilitan las operaciones rusas en diferentes frentes, como los chinos.

Más allá del vínculo con Moscú, el informe también señala a Pekín para advertir que la UE debe abordar los riesgos relacionados con componentes y servicios de 'hardware' y 'software' estratégicos y sensibles conectados a la red, capaces de permitir el acceso remoto, la transmisión de datos o el control de sistemas, procedentes de terceros países de alto riesgo.

Además, en su sección de considerandos, el informe incluye una breve mención fáctica al contrato entre el Ministerio del Interior español y la empresa de telecomunicaciones china Huawei para almacenar escuchas telefónicas judiciales, sin valorarlo, y al hecho de que la Comisión Europea ha vetado la participación de Huawei en las redes 5G en toda la Unión Europea por motivos de seguridad.

En el capítulo de la lucha contra las injerencias en línea, los diputados urgen a las plataformas a que actúen más rápidamente contra los intentos de interferencia electoral, particularmente los de bots; a dar más prominencia a fuentes independientes y verificadas, y a una mayor trazabilidad y transparencia en la publicidad para evitar que se monetice la desinformación.