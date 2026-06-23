La Policía de Venezuela incauta más de 1.600 kilos de marihuana en el oeste del país

La cartera de Estado precisó -en Telegram- que quienes transportaban el cargamento lograron escapar, por lo que las fuerzas de seguridad continúan rastreando la zona para detenerlos.

El cargamento estaba distribuido en 2.237 envoltorios ocultos en dos vehículos de marca Toyota, donde se transportaban 899 y 798 kilogramos de la droga, respectivamente.

A principios de este mes, militares venezolanos detuvieron a tres personas en el estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia) por presuntamente transportar 527,7 kilos de drogas, entre marihuana y cocaína, informó entonces la Guardia Nacional Bolivariana.

A través de una publicación en Instagram, la institución explicó que durante el operativo se incautaron 522 kilos de marihuana, 5,7 kilos de cocaína, así como tres vehículos.

En 2025, las autoridades venezolanas decomisaron más de 65 toneladas de drogas, de las cuales un 65 % era "cocaína destinada a mercados europeos", según informó el pasado diciembre la Superintendencia Nacional Antidrogas.

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En febrero pasado, Venezuela y EE.UU. acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región, durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan.