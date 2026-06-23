La UE destina 300 millones de euros a conectividad en la Amazonía brasileña y energía

El programa también pretende implementar en Manaos, capital de Amazonas, el Instituto de Desarrollo Tecnológico, en una inversión de 1,5 millones de euros.

"He visto montañas de minerales apilados en puertos. Esto no es lo que queremos y estamos preparados para cambiar las cosas en toda la cadena de suministro y apoyar el desarrollo mutuo, no solo la extracción", insistió en diálogo con la prensa.

Por su parte, el presidente de la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones (Apex Brasil), Laudemir Andre Muller, destacó los años de negociaciones y empeño para atender la gran preocupación del país en dejar atrás un modelo económico todavía vigente en América Latina, que no aporta a las capacidades productivas, científicas, tecnológicas e industriales nacionales.

La explotación de tierras raras acaparó gran parte de la atención en el Foro que reunió a líderes de los sectores público y privado para promover oportunidades estratégicas de comercio e inversión entre el país y el bloque europeo, organizado por Apex Brasil, la UE y el Centro Brasileño de Relaciones Internacionales (Cebri).