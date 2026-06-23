Los países del Golfo exponen a trabajadores migrantes a "otro verano mortal", denuncia HRW

"Los trabajadores migrantes, especialmente aquellos que trabajan al aire libre, se ven obligados a velar por sí mismos mientras lidian con las presiones del calor extremo y el trabajo físicamente agotador, además de las exigencias implacables de sus empleadores", afirmó la ONG en un comunicado de prensa.

Según la organización, los Estados del golfo Pérsico cuentan con los medios y la capacidad para aplicar mejores protecciones. Esto incluye restringir las horas de trabajo en función de límites de temperaturas reales, en lugar de guiarse por horarios fijos en verano.

Asimismo, entre febrero y mayo de este año, HRW entrevistó a 20 trabajadores de Bangladés, Nepal y Pakistán empleados en la construcción y el reparto a domicilio en Kuwait, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Los testimonios de dichos trabajadores revelan jornadas bajo temperaturas que rozan los 48ºC, desmayos y una constante presión laboral.

"A veces oímos en las noticias que alguien de otra empresa se ha desmayado por el calor y ha fallecido. Cuando oímos eso, se nos pone la piel de gallina, pensamos que quizá mañana nos toque a nosotros", relató un trabajador que reside en EAU.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La ONG hizo especial hincapié en la desprotección a la que se enfrentan los repartidores de plataformas digitales ('delivery'), quienes denuncian la "falta de zonas de descanso frescas", así como "los efectos directos sobre la salud, como quemaduras solares y enfermedades relacionadas con el calor, entre ellas mareos y desmayos".

Esta situación se ve agravada por la presión de las empresas de reparto, que exigen cumplir con tiempos de entrega "muy estrictos". Según denunciaron a HRW, el temor a perder sus ingresos o a ser despedidos les impide rechazar pedidos, incluso cuando las condiciones térmicas son peligrosas para su salud.

Pese a que algunos países del CCG como Kuwait y Qatar han prohibido explícitamente el reparto en bicicleta durante las horas centrales del día en verano, y EAU ha ordenado la creación y ampliación de áreas de descanso, la ONG insiste en que estas medidas siguen siendo "insuficientes" para la magnitud del problema.

La organización recordó que el cambio climático ha hecho que estas olas de calor en la península arábiga sean cinco veces más probables, adelantando el peligro incluso al mes de mayo.

Por ello, HRW instó a estos países no solo a regular la jornada laboral mendiante un índice internacional que mide el estrés térmico combinando calor y humedad, sino también a ratificar el nuevo convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre plataformas digitales para proteger la salud de los trabajadores frente a los riesgos climáticos.