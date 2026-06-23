Los servicios secretos lusos desconocían las amenazas contra Montenegro, según la prensa

De acuerdo con el periódico, ni la Policía Judicial (PJ) ni el Ministerio Público compartieron esa información con el Servicio de Informaciones de Seguridad (SIS) ni en el ámbito de la Unidad de Coordinación Antiterrorista (UCAT), el órgano encargado de coordinar el intercambio de información sobre amenazas terroristas.

Esa falta de comunicación impidió, según la prensa portuguesa, que se realizara una evaluación formal del riesgo para las más de 170 personas incluidas en la denominada "Lista de los indeseables", en la que figuraban políticos, periodistas, comentaristas, activistas y representantes de distintas organizaciones.

Entre los nombres citados en esa lista estaban Montenegro, y los expresidentes Marcelo Rebelo de Sousa, Aníbal Cavaco Silva, y António Costa, actual presidente del Consejo Europeo, entre otras figuras públicas portuguesas.

La información conocida este martes se produce después de que Montenegro lamentara la pasada semana haberse enterado por la prensa de que figuraba entre los supuestos objetivos del grupo.

El jefe del Ejecutivo aseguró entonces que la noticia le tomó "completamente por sorpresa" y cuestionó la forma en que la información llegó a conocimiento de las personas afectadas, aunque descartó acusar de negligencia a las autoridades competentes.

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El caso se enmarca en la investigación contra el Movimiento Armilar Lusitano, un grupo que la Fiscalía portuguesa define como una organización de extrema derecha, neonazi y supremacista blanca. La semana pasada el Ministerio Público presentó acusación contra nueve sospechosos por delitos relacionados con terrorismo.

Según informaciones publicadas por medios portugueses, la investigación reveló que el grupo identificaba como "objetivos" a políticos, periodistas, académicos, artistas y movimientos cívicos considerados una amenaza para sus postulados ideológicos.

Las pesquisas también concluyeron que los acusados reclutaron miembros y fabricaron armas y explosivos mediante impresoras 3D.

Según la prensa portuguesa, entre los planes discutidos figuraban acciones contra Montenegro, incluido un eventual secuestro o el lanzamiento de una granada contra su residencia, ninguna de las cuales llegó a materializarse.