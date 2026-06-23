Macron subraya "defensa del laicismo" del historiador Marc Bloch, que entra en el Panteón

Macron destacó la "ardiente defensa de la laicidad" de un intelectual que revolucionó el estudio de la historia y que fue asesinado por la Gestapo en 1944 debido a su activa militancia en la Resistencia francesa contra el nazismo.

"De corazón y de razón, auténticamente republicano, defensor ardiente e incansable del laicismo, Marc Bloch sufrió las consecuencias del antisemitismo de Estado instaurado por el gobierno del mariscal Pétain", denunció Macron, en la ceremonia de entrada en el Panteón durante la que también ingresó la mujer del historiador, Simonne Bloch.

En un solemne acto de una hora y media, celebrado a primera hora de la noche en medio de la ola de calor que golpea a Francia, Macron, acompañado por su esposa Brigitte, presidió un homenaje en el que uno de los momentos más emocionantes fue la entrada, desde la rue Soufflot, de los féretros a ambos, a pesar de que ninguno de ellos contiene sus restos.

Los del cuerpo de Simonne nunca fueron encontrados, mientras que los Marc no entraron en el Panteón por elección de la familia. En ambos ataúdes sólo habrá objetos simbólicos elegidos por sus allegados.

"Marc Bloch une Francia e historia, República y ciencia, gobierno y razón. Este método y este vínculo siguen siendo hoy en día los mejores antídotos contra los venenos de la revisión histórica", prosiguió Macron.

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Los ataúdes de ambos fueron instalados en la bóveda 13, donde reposan también la artista Joséphine Baker y el escritor Maurice Genevoix.

Bloch está considerado como un intelectual que entendía la historia como una herramienta para comprender el presente. Esa visión desembocó en su compromiso con la Resistencia contra el nazismo, primero desde el plano intelectual y después desde la lucha clandestina contra la Ocupación.

Cofundador de la Escuela de los Annales junto a Lucien Febvre, Bloch transformó la historiografía al incorporar disciplinas como la economía, la sociología o la geografía y alejarse del relato centrado únicamente en los grandes acontecimientos y personajes.

Combatiente durante las dos guerras mundiales, condecorado con la Legión de Honor y la Cruz de Guerra tras el primer conflicto, Bloch fue arrestado por la Gestapo en Lyon el 8 de marzo de 1944, encarcelado y torturado en la prisión de Montluc, y fusilado junto a varios miembros de la resistencia en Saint-Didier-de-Formans, en el departamento de Ain, el 16 de junio de 1944.

"A esto es a lo que conduce el antisemitismo", lamentó el presidente francés.

La entrada en el Panteón de Simonne Bloch corresponde al importante papel que tuvo en el trabajo de su marido, pues ordenó sus manuscritos, le asesoró y le acompañó durante toda su trayectoria intelectual.

Se trata de la sexta entrada al Panteón de los quinquenios de Macron que están a un año de terminar (mediados de 2027), tras las de Simone Veil, el escritor Maurice Genevoix, Joséphine Baker, el miembro de la resistencia Missak Manouchian y Robert Badinter.