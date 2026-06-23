Marruecos avanza en la ley para regular los animales callejeros y castigar el maltrato

La norma abre la puerta a abordar un problema nacional que el Gobierno califica ya de salud y seguridad públicas, en un país que, según estimaciones de la Sociedad Protectora de los Animales de Marruecos (SPA), tiene por ejemplo alrededor de tres millones de perros callejeros.

El proyecto, aprobado por la Comisión de Sectores Productivos en el Parlamento, incluía inicialmente un polémico artículo que prohibía de forma explícita que los ciudadanos alimenten, acojan o mediquen a los animales en las calles, portales o espacios públicos, bajo multas de hasta 300 euros.

Sin embargo, durante el debate de este martes y tras las peticiones de los partidos de la oposición, esta medida se ha suavizado para eliminar la prohibición absoluta y permitir la prestación de cuidados temporales o de primeros auxilios, según informan medios locales.

Tras este primer paso, el borrador de la ley deberá superar ahora dos votaciones en los plenos de ambas cámaras del Parlamento antes de su adopción definitiva.

La norma, elaborada de forma conjunta por los ministerios de Interior y de Agricultura y presentada en noviembre de 2025, propone un cambio en la gestión animal a través de un registro digital obligatorio para los dueños de las mascotas, la regulación de los centros de acogida y la vacunación y esterilización generalizada.

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Asimismo, la medida introduce multas por abandono de hasta 1.800 euros y penas de cárcel de dos a seis meses por maltrato, tortura o matar a un animal de forma deliberada.

Esta regulación ha sido criticada por diversas asociaciones, como la SPA, que alerta de que "existe una contradicción evidente entre el discurso oficial y la realidad observada en muchas localidades del país" al acusar a las autoridades de ejecutar a animales callejeros para "limpiar" las ciudades.

Por el contrario, otros colectivos y refugios simpatizan con el nuevo marco legislativo al considerarlo urgente para frenar el descontrol en las calles. Por su parte, el Ejecutivo marroquí niega cualquier política de exterminio y defiende que sus acciones responden a criterios sanitarios.