Más de 200 detenidos en operaciones antiterroristas en Ankara antes de cumbre de la OTAN

La agencia de noticias estatal Anadolu informó de que 209 de los 241 sospechosos buscados en una serie de operaciones en Ankara ya han sido detenidos, mientras continúan los esfuerzos para capturar al resto.

El diario Cumhuriyet informó de que la fiscalía ha impuesto a los detenidos una restricción de 24 horas en su derecho a acceder a abogados.

Aunque en el comunicado oficial no se hace referencia directa a la cumbre de la OTAN, los medios turcos que cubren la operación en Ankara coinciden en que esta se produjo después del anuncio de nuevas medidas de seguridad y las vinculan con la cumbre de la Alianza.

El Gobernador de Ankara informó el lunes por la noche de una serie de restricciones: personas y vehículos no autorizados no podrán acceder a zonas sensibles, especialmente aquellas donde se celebrarán actividades de la cumbre, donde se alojarán delegaciones y por donde circularán vehículos oficiales.

Además, se ha prohibido durante 13 días, desde el 28 de junio al 10 de julio, cualquier tipo de manifestación pública, incluyendo marchas, concentraciones, huelgas, sentadas, protestas, instalación de carpas o puestos, así como la distribución de folletos, pancartas o carteles.

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Varios partidos y organizaciones de izquierda que han formado recientemente la plataforma 'No a la OTAN' habían anunciado su intención de organizar protestas en Ankara, Estambul, Esmirna, Adana y Malatya bajo el lema 'No sois bienvenidos'.

Durante la cumbre, se desplegarán unos 40.000 agentes de policía en la capital, donde se han suspendido exámenes, simposios, paneles, ceremonias de graduación, festivales, conciertos y otros eventos públicos similares.