Meloni busca "volver a la normalidad" con Estados Unidos y descarta impacto comercial

"Creo que nuestro trabajo bilateral con los Estados Unidos debe volver a su normalidad", señaló Meloni durante una entrevista concedida al director del periódico italiano 'La Verità', Maurizio Belpietro.

La jefa del Ejecutivo italiano descartó que exista una estrategia para desviar la atención y rechazó "continuar alimentando esta confrontación".

En este sentido, respaldó la decisión de su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, de suspender un viaje reciente a EE.UU. como una señal necesaria, aunque matizó que "una vez que el mensaje se capta, no hay necesidad de ir más allá".

Como gesto de distensión, confirmó que el Gobierno italiano estará presente en la tradicional recepción del 4 de julio en Villa Taverna, sede diplomática de EE.UU. en Roma, por respeto al embajador estadounidense, Tilman J. Fertitta, una figura que definió como clave para "mantener firmes las relaciones".

"No cambio de opinión sobre lo importante que es mantener sólida la relación entre los Estados Unidos y Europa, que es sobre lo que se fundamenta, claramente, una parte extraordinaria de la fuerza de Occidente", ratificó.

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Al ser preguntada sobre un eventual endurecimiento de la política arancelaria estadounidense tras las polémicas con Trump, Meloni aseguró que "no ve repercusiones" y que los vínculos "van bien, incluso en las últimas semanas y meses, tanto a nivel institucional como económico".

Asimismo, la mandataria criticó el tono con el que se debatió el roce en redes sociales y pidió "devolver los términos de la política exterior a la profundidad en la que deben estar".

"A veces hablamos de política exterior como si fuera 'La isla de las tentaciones', lo digo haciendo referencia a los memes que veo circular, pero en fin, la política exterior es algo más compleja que esto", aseveró.

En materia de política exterior y respecto a la situación en Oriente Medio, Meloni volvió a insistir en que no se puede permitir que Irán tenga "armas nucleares, ojivas nucleares o misiles de largo alcance" y subrayó que para construir una seguridad sólida "ningún país de la región puede ni debe sentirse amenazado."

En este sentido, defendió que se debe garantizar el pleno restablecimiento de la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y aseguró que Italia ha mostrado su disponibilidad para participar en una misión a nivel internacional, aunque recordó que para ello necesitaría la autorización del Parlamento.

Sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, dijo ser "bastante optimista" pese a saber que no se trata de una negociación sencilla: "Creo que en lo que podamos, debemos echar una mano, tanto a nivel diplomático como ofreciendo nuestra disponibilidad".

"Si nosotros permitiéramos (...) el pago de un peaje imaginado por los iraníes en el estrecho de Ormuz, nos encontraríamos catapultados a un mundo en el cual cada nudo del comercio fundamental se convierte en un instrumento de presión hacia los Estados; puede ser utilizado como un arma", añadió.