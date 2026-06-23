Merz reitera fidelidad a la coalición de Gobierno y voluntad de reformas

"Creo que no hay una alternativa mejor a la coalición actual para emprender el camino de las reformas. No buscaré otras alternativas. Hay quienes dicen que deberíamos intentarlo con un Gobierno minoritario y mayorías cambiantes. No lo haré", dijo en un acto de la Confederación de la Industria Alemana (BDI).

"No pienso entregarle el país a los radicales", agregó, de cara a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), la principal fuerza de la oposición que actualmente encabeza las encuestas de intención de voto.

Merz dijo además que, aunque su partido la Unión Cristianodemócrata (CDU) y su formación hermana, la Unión Socialcristiana (CSU), parten de posturas distintas a las del SPD, el clima de trabajo es bueno y hay voluntad de hacer las reformas necesarias.

"Durante años dejamos reformas pendientes, ahora empezaremos a recuperar terreno. La reforma de las pensiones será sólo el comienzo", aseguró.

Merz recordó al primer ministro de Economía y segundo canciller de la República Federal de Alemania (RFA), Ludwig Erhardt, considerado como uno de los arquitectos de lo que se conoció en su momento como el milagro alemán de la posguerra y el título de su libro "Bienestar para todos".

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"Erhardt prometió bienestar para todos y lo logró, la economía social de mercado dio bienestar para todos. Si eso fue posible tras dos guerras mundiales perdidas tenemos que lograrlo también ahora", subrayó.

Merz dijo que muchas de las fortalezas que han caracterizado a la economía alemana, como el tejido industrial o la capacidad de innovación, siguen intactas y que el país tiene que aumentar su resistencia ante las crisis geopolíticas y geoeconómicas.