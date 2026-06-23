Miami afronta una alerta de calor en vísperas del partido de Brasil y Escocia

El calor extremo que afecta desde hace días al sur de Florida incluso obligó este lunes a interrumpir por un momento el acceso a la zona de aficionados de la FIFA en Miami y a resguardar al público a la sombra, después de que la sensación térmica superara los 43 grados centígrados (110 Fahrenheit).

La medida se adoptó cuando la organización bloqueó la entrada de nuevos asistentes al festival de aficionados de la FIFA (FIFA Fan Festival), en el parque Bayfront de Miami, donde pidió a los presentes que buscaran sombra o aire acondicionado, después de que los servicios de emergencia atendieran varios casos de golpe de calor, según reportó el Miami Herald.

Unos 30 o 45 minutos después, cuando la sensación térmica bajó a 41 grados (106 grados Fahrenheit), la organización reabrió el acceso.

"La seguridad y el bienestar son una prioridad para todos nosotros; no queremos poner a nadie en riesgo", declaró al diario el director de operaciones del comité organizador local en Miami, Ray Martínez.

El episodio se enmarca en una racha de calor poco habitual en el sur de Florida, pues el NWS emitió este martes una nueva alerta por calor para los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, y advirtió de que la sensación térmica puede alcanzar de nuevo los 43 grados.

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Se trata del séptimo aviso de este tipo en lo que va de verano, el primero se emitió el 15 de junio, frente a ninguno en el mismo mes del año pasado.

Además, debido a los incendios forestales al oeste, que han consumido más de 20.000 acres (más de 8.000 hectáreas) en zonas del oeste de Miami-Dade, el Florida Forest Service (FFS) ha emitido un aviso por mala calidad de aire en áreas metropolitanas del condado.

Escocia y Brasil disputarán este miércoles, a partir de las 18:00 hora local (22:00 GMT), su partido de la segunda jornada del grupo C en el Miami Stadium, una de las 16 sedes que acogen el Mundial en Canadá, Estados Unidos y México. El NWS prevé más jornadas de calor intenso en el sur de Florida en los próximos días.