Mural con más de 200 fotos del "drama palestino" viste fachada de centro social en Madrid

El activista Pablo Llorca y el diseñador Andrés Mengs desplegaron una colección de imágenes que retratan el "drama palestino" que comenzó en octubre de 2023, tras los atentados de Hamás contra Israel, así como una pancarta con el lema "80 años de genocidio, tres de solución final".

Esta instalación, que se inauguró el pasado sábado y permanecerá en la fachada hasta que el material perdure, viene acompañada de una "reflexión colateral inevitable", ya que se trata de "la situación de genocidio más brutal al que hayamos podido asistir nunca, porque ha sido fotografiada y videograbada minuto a minuto y puesta por los noticiarios y periódicos de todo el mundo, así como internet", contó Llorca a EFE.

El activista comenzó a recopilar las páginas de periódicos con "fotografías que tuvieran peso", aquellas que demostraban los "asesinatos, devastaciones, hambrunas, demoliciones"; desde su punto de vista, ver todas esas imágenes juntas provoca en el espectador una mezcla de "mucha tristeza, mucha brutalidad, devastación y vergüenza humana".

Llorca y Mengs llevan años haciendo exposiciones, pronunciamientos e intervenciones en el espacio público, tanto de manera individual como colectiva, en un esfuerzo por llamar la atención hacia esta crisis humanitaria.

En esta ocasión contaron con la colaboración de La Demencia, la hinchada del equipo Estudiantes de baloncesto, que les apoyó para la confección del mural.

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"Igual y manifestándonos no va a cambiar nada, pero es seguro que nada cambia si no hacemos nada", explica Llorca.

El artista piensa que "el mundo se ha vuelto muy extraño, con mucha agresión", lo que ha provocado una "desmovilización" en la sociedad civil. Es por eso que "esta intervención está hecha en estos momentos para recordar a la gente que el drama palestino sigue".

Desde que comenzó el conflicto, en octubre de 2023, al menos 73.000 palestinos han muerto, incluidos más de 21.200 menores de edad, según el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Llorca también destacó la labor de los periodistas palestinos, quienes han arriesgado y perdido la vida al cumplir con su trabajo.

Más de 200 profesionales de los medios han muerto en este conflicto, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés).

El Centro Social Okupado La Rosa, ubicado en una de las principales calles del centro histórico de la capital española, es un espacio que reúne a activistas de diferentes causas, entre ellos colectivos feministas, ecologistas y en contra de la gentrificación.

Desde 2023 se considera un Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI) y promueven constantemente el boicot a empresas que consideran cómplices de Israel.