OECS pide suspender el arancel eterno común y busca relaciones con Panamá y R.Dominicana

Así lo dijo este martes en una rueda de prensa el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, un día después de presidir la Cumbre de la OECS en Antigua, donde dijo que se discutió dicho plan del CET y se buscó otras alternativas de comercio con otros países, en especial, Panamá.

En relación a Panamá, Browne sostuvo que es uno de los países de mayor zona comercial en el hemisferio, donde se realizan transacciones de más de 33.000 millones de dólares.

Ante ello, el nuevo presidente de la OECS dijo que "existen muchas oportunidades para nosotros para aumentar el comercio y obtener productos de mejor calidad a precios razonables".

Mencionó que mucho de esos productos salen de Panamá y luego llegan a Estados Unidos, donde les incrementan el precio.

"Muchos de nuestros habitantes se quejan por el aumento en precios, lo cual es uno de los asuntos regionales que más afectan a nuestra gente", dijo Browne.

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No obstante, indicó que mirando fuera de Sudamérica o Centroamérica, "creemos que las oportunidades de importar bienes, sería también trayendo alimentos desde República Dominicana".

"Los productos desde allá los podríamos adquirir a precios razonables o competitivos", aseguró.

Para ello, dijo que tienen que dirigirse a los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) para que suspendan el CET.

Igualmente, afirmó que le han pedido a la Comisión de la OECO a que haga un estudio que les mencione cuáles son los productos que pueden importar a menor precio desde República Dominicana.

La OECS con sede en Santa Lucía, está integrada por este país, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadina, San Cristóbal y Nieves, Montserrat, Anguila y las Islas Vírgenes Británicas.