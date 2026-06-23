Panamá exige ante la OEA el cese de medidas discriminatorias contra buques con su bandera

"Hacemos un llamado firme a que cesen las medidas discriminatorias contra las naves de bandera panameña", declaró durante su intervención en la plenaria el vicecanciller de Panamá, Carlos Guevara Mann.

En su discurso, Guevara Mann dijo que Panamá "reafirma la importancia de preservar la libertad de navegación y el libre tránsito por las rutas marítimas internacionales", y que "como nación de tránsito y de servicio al comercio global, considera que la seguridad y la apertura de las vías marítimas internacionales constituyen intereses legítimos de todos los estados miembros de la comunidad internacional".

Antes del inicio de la plenaria, el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, pidió al observador permanente de China ante la OEA, Xie Feng, respetar la Constitución panameña, luego de que este pidiera durante su intervención que Panamá "corrija sus errores y proteja los intereses de las empresas chinas".

El canciller panameño aseguró que autoridades chinas pidieron interferir en el fallo del Supremo panameño que obligó al conglomerado chino CK Hutchison abandonar dos puertos ubicados en las entradas del Pacífico y Atlántico del Canal, lo que marcó un momento de tensión en esa sesión previa a la asamblea.

El caso se remonta a principios de año, cuando CK Hutchison salió de la operación de dos puertos situados cerca del Canal luego de que el Tribunal Supremo panameño declaró inconstitucionales la concesión, otorgada en 1997, y su prórroga automática en 2021.

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Tras ello, China intensificó las inspecciones y detenciones de buques con bandera panameña en sus puertos, provocando retrasos y controles extra.

Al respecto, el presidente panameño, José Raúl Mulino, afirmó el lunes al inaugurar la Asamblea General de la OEA que China "ha comenzado a dar pasos para encauzar una conversación técnica a nivel del Ministerio de Transporte con el ánimo de solventar esta situación", que a Panamá le ha causado ya más de 200 desregistros de buques de bandera panameña.