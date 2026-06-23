Pezeshkian y Araqchí llegan a Islamabad para reunirse con Sharif en pleno diálogo con EEUU

El Gobierno de Pakistán confirmó la llegada del mandatario iraní en un mensaje en X en el que le dio la bienvenida y destacó los "duraderos lazos de hermandad, amistad y vecindad" entre ambos países.

Además de Pezeshkian, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, llegó también a Islamabad en un avión separado procedente de Omán, según confirmó la agencia estatal iraní IRNA.

Araqchí aterrizó tras mantener el lunes por la noche en Mascate una reunión con el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, junto al presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Durante su reunión, la delegación iraní y las autoridades omaníes abordaron los detalles del memorando de entendimiento con EE. UU. y, de manera específica, la gestión y el libre tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, según confirmó Al Busaidi en X.

Qalibaf advirtió la noche del lunes una vez más, en unas declaraciones a la televisión estatal iraní, que "la gestión del estrecho de Ormuz nunca volverá a la situación previa al conflicto".

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La visita, de un día, se produce después de que Pakistán y Catar mediaran en la ronda de negociaciones de alto nivel en Bürgenstock, Suiza, donde Teherán y Washington acordaron una hoja de ruta de 60 días, la creación de un comité superior de negociaciones y el inicio de grupos de trabajo técnicos.

Antes de partir hacia Islamabad, Pezeshkian pidió en X un "pleno compromiso con las obligaciones acordadas" y advirtió de que "las declaraciones que se formulen fuera del texto acordado no ayudan al avance de las negociaciones", en aparente referencia a las diferencias públicas entre Teherán y Washington sobre el alcance del memorando.