Rescatados 119 migrantes, entre ellos 4 menores, a una milla de la costa de Canarias

La embarcación llegó al muelle escoltada por el salvamento marítimo español, tras ser avistada cuando navegaba a menos de una milla de la citada isla.

Según relataron algunos de sus ocupantes tras desembarcar, el cayuco -como se conocen las precarias embarcaciones en las que navegan las personas que intentan llegar a Europa desde África- llevaba en el mar unos ocho días antes de arribar esta tarde a la isla de El Hierro.

El Hierro es uno de los destinos de la conocida como Ruta Canaria, una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo e históricamente la más usada por los migrantes que intentan llegar a las costas de España, aunque en 2025 la tendencia cambió y las llegadas por mar a Canarias bajaron en detrimento de la subida registrada en otro archipiélago español, el de las islas Baleares (Mediterráneo).

La Ruta Canaria de los cayucos o pateras se ha cobrado este año 635 vidas, un 57 % menos que en el mismo periodo de 2025 (enero-mayo), pero se ha vuelto aún más peligrosa: en este momento, muere en ella una persona por cada cinco que llegan a tierra, según el último y reciente informe del colectivo Caminando Fronteras.