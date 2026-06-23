Mundo
23 de junio de 2026 a la - 16:05

Rescatados 119 migrantes, entre ellos 4 menores, a una milla de la costa de Canarias

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Santa Cruz De Tenerife (España), 23 jun (EFE).- Una barcaza con 119 inmigrantes a bordo, entre ellos siete mujeres y cuatro menores, fue rescatada en la tarde de este martes y trasladada al puerto de La Restinga, en El Hierro, la más occidental de las islas que componen el archipiélago español de las Canarias (océano Atlántico).

Por EFE

La embarcación llegó al muelle escoltada por el salvamento marítimo español, tras ser avistada cuando navegaba a menos de una milla de la citada isla.

Según relataron algunos de sus ocupantes tras desembarcar, el cayuco -como se conocen las precarias embarcaciones en las que navegan las personas que intentan llegar a Europa desde África- llevaba en el mar unos ocho días antes de arribar esta tarde a la isla de El Hierro.

El Hierro es uno de los destinos de la conocida como Ruta Canaria, una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo e históricamente la más usada por los migrantes que intentan llegar a las costas de España, aunque en 2025 la tendencia cambió y las llegadas por mar a Canarias bajaron en detrimento de la subida registrada en otro archipiélago español, el de las islas Baleares (Mediterráneo).

La Ruta Canaria de los cayucos o pateras se ha cobrado este año 635 vidas, un 57 % menos que en el mismo periodo de 2025 (enero-mayo), pero se ha vuelto aún más peligrosa: en este momento, muere en ella una persona por cada cinco que llegan a tierra, según el último y reciente informe del colectivo Caminando Fronteras.