Romeo, el hijo de los Beckham, debuta como actor en el film 'Forty Love'

La productora Studiocanal ha presentado un primer trailer de la participación de Romeo Beckham en esta película romántica que tiene como contexto el mundo del tenis.

Beckham protagoniza el largometraje junto a Paul Kircher ('El reino animal', 'Animal Kingdom'), Guillaume Canet ('Hundirse o nadar', 'Sink or Swin') y Benjamin Voisin ('El extraño', 'The Stranger'), con una aparición especial de la francesa Catherine Deneuve. La banda sonora es de 070 Shake y Johan Lenox.

La historia gira en torno a Sacha Gallo, una superestrella del tenis que entrena con su padre para ganar un gran trofeo en París.

Pero la llegada de un nuevo y carismático rival, interpretado por Beckham, pone en tela de juicio todo lo que Sacha creía saber sobre la competición, la ambición y sobre sí mismo.

"Por primera vez, se enfrenta a un oponente de una naturaleza completamente diferente: el amor", reza la sinopsis divulgada por Variety. "Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora, y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya enfrentado en la cancha".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Romeo, hijo de la leyenda del fútbol David Beckham y la diseñadora y excantante Victoria Beckham, ha trabajado como modelo durante varios años para marcas de lujo como Yves Saint Laurent y Balenciaga.

Carlotti escribió el guion del film junto a Gaëlle Macé, entre cuyos trabajos destaca 'Una vida privada' (A Private Life) de Rebecca Zlotowski, protagonizada por Jodie Foster.