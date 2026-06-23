Rusia cree que "aún queda un largo camino por recorrer" para una paz entre EE.UU. e Irán

"Aún queda un largo camino por recorrer para lograr una paz duradera" entre Estados Unidos e Irán, señaló Ushakov, citado por TASS.

Aún así, el asesor presidencial subrayó que Rusia celebra el alto el fuego y la conclusión del memorando" entre Washington y Teherán, por lo que espera que "las negociaciones iniciadas sean productivas".

Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, consideró hoy que sería un error la creación de una posible coalición de países árabes contra Irán, país que lanzó ataques contra los Estados del Golfo Pérsico tras los bombardeos de EE.UU. e Israel.

"Consideramos que sería un error que los países árabes se aliaran contra Irán", advirtió durante una mesa redonda en la Academia Diplomática.

El responsable de la diplomacia rusa expresó su alivio porque esto no se haya planteado por el momento. "Gracias a dios, aún no hemos visto tales ideas", añadió.

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Además, expresó su confianza de que la recientemente renovada "concepción de seguridad" en el golfo Pérsico permita abrir negociaciones constructivas para "el equilibrio de intereses en la región" que resulten, "preferiblemente, en acuerdos jurídicamente vinculantes".

El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió en su momento que las tensiones entre Teherán y los países árabes habían puesto a Moscú en una situación difícil, debido a las buenas relaciones que mantiene con la República Islámica y muchos Estados de la zona.

Este martes, Teherán afirmó que el cruce del estrecho de Ormuz está completamente abierto al tránsito comercial de acuerdo de lo establecido en el acuerdo preliminar con Washington con la intención de alcanzar un acuerdo definitivo en 60 días.

Sin embargo, Israel sigue poniendo a prueba los límites de las partes implicadas y hoy atacó el sur del Líbano causando al menos dos muertos y dos heridos.