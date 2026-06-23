Santo Domingo, Ciudad de Panamá y Ciudad de México lideran ranking regional de alcaldes

Mejía, que gobierna la capital dominicana desde abril de 2020, registra además un 37,5 % de imagen negativa, lo que supone un ligero incremento frente al 58,5 % de valoración favorable que obtuvo en mayo.

En el segundo lugar se ubica Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá, con un 52,5 % de imagen positiva y un 41,4 % de rechazo, tras mejorar 2,1 puntos porcentuales respecto al mes anterior, cuando registró un 50,4 % de apoyo.

Completa el podio la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, con un 51,8 % de aprobación y un 45,5 % de imagen negativa. No obstante, la mandataria capitalina registró la mayor caída mensual del ranking al descender 5,5 puntos frente al 57,3 % de mayo.

Le siguen Mario Durán, de San Salvador, con un 49,3 % de imagen positiva y un 44,7 % de negativa, frente al 47,9 % del mes anterior; Jorge Macri, de Buenos Aires, con un 46,1 % de aprobación y un 49,4 % de rechazo, tres décimas más que en mayo; y Renzo Reggiardo, de Lima, con un 45 % de apoyo y un 45,5 % de imagen negativa, frente al 43,9 % previo.

En el séptimo lugar se ubica Carlos Fernando Galán, de Bogotá, con un 44,3 % de valoración positiva y un 52,6 % de negativa, por debajo del 45,2 % de mayo. Después aparecen Reyna Rueda, de Managua, con un 43,6 % de aprobación y un 52,2 % de rechazo, frente al 45,1 % anterior; Pabel Muñoz, de Quito, con un 39,5 % de apoyo y un 57,1 % de imagen negativa, frente al 41,6 % de mayo; y Diego Miranda, de San José, con un 39,3 % de positiva y un 55,6 % de negativa, por encima del 37,8 % del mes anterior.

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Más abajo figuran Mario Desbordes, de Santiago de Chile, con un 37,7 % de aprobación y un 59,2 % de rechazo, frente al 36,9 % de mayo; Mario Bergara, de Montevideo, con un 36,6 % de imagen positiva y un 60,4 % de negativa, por debajo del 38,7 % anterior; Celina Leão, de Brasilia, con un 33,8 % de apoyo y un 52 % de rechazo, frente al 35,8 % de mayo; y Juan Diego Zelaya, de Tegucigalpa, con un 31,1 % de valoración positiva y un 66,7 % de negativa, frente al 34,6 % previo.

En los últimos lugares aparecen Carmen Meléndez, de Caracas, con un 25,3 % de aprobación y un 71,3 % de rechazo, frente al 26,2 % de mayo; Ricardo Quiñónez, de Ciudad de Guatemala, con un 23,5 % de imagen positiva y un 73,5 % de negativa, por encima del 22,9 % anterior; César Dockweiler, de La Paz, con un 22,2 % de apoyo y un 66,3 % de rechazo, frente al 25,7 % de mayo; y Bello, de Asunción, con un 20,1 % de valoración positiva y un 74,7 % de negativa, dos décimas menos que el mes anterior.

El sondeo de CB Global Data se realizó entre el 15 y el 19 de junio en 18 capitales latinoamericanas, con 18.221 encuestados, un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de entre ±2,7 % y ±3,4 %.