Sobreviviente de dos intentos de feminicidio acusa a la justicia mexicana de desprotegerla

Bautista sobrevivió a dos intentos de feminicidio en 2020 en el estado de Morelos (centro) y en la Ciudad de México, pero solo el segundo llegó a juicio. Carlos Enrique Arellano, expareja de Bautista, le fracturó la mandíbula, le provocó la pérdida de cinco dientes e intentó estrangularla, hechos por los que fue procesado por tentativa de feminicidio, hasta que el caso fue reducido recientemente a violencia familiar.

Tras seis años de litigio, tres juicios y dos fallos condenatorios contra su agresor, Bautista enfrenta ahora su liberación, aunque asegura que no dejará de buscar justicia.

"Probablemente él sea un prófugo o probablemente después ya sea un feminicida y yo ya no una sobreviviente, sino víctima de feminicidio", dice a EFE.

Mientras prepara nuevos recursos legales, la sobreviviente explica que los magistrados que emitieron la resolución reclasificaron el delito pese a que no tenían facultades para hacerlo.

"Ellos en su resolución dicen: 'Este tribunal no está facultado para una reclasificación de delito'(…) Sin embargo, lo hicieron y fue la única forma de poderle reducir la sentencia a Carlos", indica.

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La sobreviviente identificó a los magistrados Blanca García Sánchez, Erika Epifanía Reséndiz Ramírez y Rafael Inti Castillo Serrato, como responsables de la resolución y acusó una serie de irregularidades durante el proceso.

"Fue una cadena de evidentes y claras corrupciones, negligencias en muchos sentidos", afirma.

Según Bautista, si existían dudas sobre la clasificación del delito, el caso debía regresar a primera instancia para ser revisado nuevamente y no ser modificado directamente por los magistrados.

Sumado a ello, asegura que le fueron retiradas las medidas de protección que tenía como víctima, al tiempo que las amenazas en su contra, que ha denunciado desde 2020, se intensificaron tras la liberación de su agresor.

"Conozco el alcance de su familia, conozco el alcance de Carlos", dice, al señalar mensajes recientes en redes como: "Cuídate, cuida a tus hijos, si es que tienes, porque la hiena está suelta y está enojada".

Pero mientras tanto, señala que su agresor "compró horas" al ser liberado una noche antes de la inauguración del Mundial de Fútbol, en una decisión judicial que, a su juicio, se dio "a lo oscurito".

"El Estado nos quiere ver cansadas, rendidas y calladas, pero eso jamás va a obtener de nosotras", sostiene

En ese sentido, advierte que la resolución envía el mensaje de que la violencia que sufren las mujeres que sobreviven a un intento de feminicidio "no es tan grave".

Alrededor de 10 mujeres son asesinadas al día en México y un 25 % de estos crímenes se investigan como feminicidios, es decir, por razones de género. Pero de la tentativa de feminicidio no existen cifras oficiales.