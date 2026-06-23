Suiza eleva la alerta por calor al nivel máximo, con zonas del país por encima de los 36°C

La temperatura más alta en el país en lo que va de 2026, de 36,6 grados, se ha registrado recientemente en Binningen, cerca de Basilea, y según MétéoSuisse algunas zonas podrían superar los 37 grados a lo largo de esta semana.

La ola de calor, según la agencia meteorológica, continuará la próxima semana, en la que podrían batirse nuevos récords.

MétéoSuisse advierte que en la canícula hay un riesgo importante de problemas circulatorios y malestar físico.

El país entero se encuentra en nivel 2 sobre 4 por lo que respecta a riesgo de incendios forestales, aunque en el cantón de Valais, al suroeste, se ha elevado al nivel máximo y está prohibido hacer fuego en todo el territorio.