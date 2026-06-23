Supremo de EE.UU. falla a favor de que ExxonMobil reclame por bienes confiscados en Cuba

El alto tribunal considera la prevalencia de la ley federal Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996, también llamada Ley Helms-Burton, sobre la llamada excepción de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de 1976 (FSIA por sis siglas en ingles) que protegía a Estados extranjeros y a sus entidades.

La demanda de Exxon podrá seguir ahora su curso en los tribunales y brinda más impulso a la posibilidad de que empresas extranjeras puedan demandar compensaciones por dichas expropiaciones en la isla.

Por seis votos a favor y tres en contra, la Corte Suprema dictaminó que la Ley FSIA, que limita el papel del poder judicial en los litigios civiles contra Estados extranjeros y sus agencias, "no se aplica a las demandas" interpuestas en casos como este.

Por este motivo, prevalece la Ley Helms-Burtonm de 1996 que levanta la "inmunidad soberana extranjera de las agencias y entidades instrumentales cubanas" para que puedan presentarse demandas de compensación contra ellas.

La petrolera estadounidense ExxonMobil interpuso una denuncia multimillonaria contra la entidad estatal cubana Corporación Cimex por la confiscación en 1960 de sus activos en la isla, que incluían una refinería y más de un centenar de estaciones de servicio, por la que la empresa no recibió compensación.

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En mayo, el Supremo de EE.UU. validó que la constructora Havana Docks, propietaria de muelles en Cuba que fueron confiscados hace décadas por el Gobierno castrista, fuera compensada por operadores de cruceros que utilizaron esos embarcaderos en años recientes, en virtud de la ley de Helms–Burton.

La estadounidense Havana Docks demandó a cuatro navieras (Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings, Carnival Corporation y MSC Cruises) que emplearon entre 2016 y 2019 unos apeaderos levantados en el puerto de La Habana.

La ley Helms-Burton establece en su título III, el esgrimido hoy por el Supremo, que toda entidad jurídica o ciudadano de EE.UU. (lo que incluye a cubanos que después se nacionalizaron estadounidenses) "posee la reclamación" sobre una propiedad confiscada después de 1959, año del triunfo de la revolución castrista en la isla.

En el escrito de argumentación, los magistrados explicaron que "toda la arquitectura de la Ley Helms-Burton establece que dicha ley levanta la inmunidad soberana extranjera de las agencias y entidades instrumentales cubanas, y no exige a Exxon cumplir además con alguna de las excepciones a la inmunidad soberana extranjera previstas en la FSIA".