Tribunal de Ecuador sube a ocho años condena por malversación contra exministro de Deporte

Los hechos se remontan a diciembre de 2007, cuando Carrión era ministro del Deporte del Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017) y firmó un contrato por 163.000 dólares para la adquisición de equipos médicos con una empresa que no cumplía los requisitos exigidos.

La Contraloría General del Estado (Tribunal de Cuentas) determinó que el contrato tenía sobreprecio y había generado un perjuicio de 36.872 dólares.

En 2017, Carrión fue condenado a cuatro años de cárcel por el delito de peculado (malversación de fondos públicos), junto a Rafael Mendoza, un exfuncionario de la cartera de Estado, y Lorenzo Campoverde, el representante legal de la empresa a la que se le adjudicó el contrato.

Sin embargo, la sentencia fue apelada por el ahora Ministerio de Educación, Deporte y Cultura y este martes un tribunal decidió aceptarla parcialmente y subir la pena a ocho años para Carrión y para Mendoza; mientras que para Campoverde se extinguió la acción penal en 2021 porque falleció.

Además, los jueces ordenaron el pago de 36.872 dólares como reparación integral, distribuido en partes iguales entre ambos, y su incapacidad perpetua para ejercer cargos públicos.

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Carrión acumula otras condenas por delitos de corrupción y se encuentra prófugo.