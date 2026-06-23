Trump suma un nuevo aliado con De la Espriella y entierra la tensa etapa con Petro

De confirmarse el resultado del preconteo del domingo, Colombia daría un brusco giro a la derecha, como ya han hecho Bolivia, Chile y Honduras desde el regreso al poder de Trump, quien no oculta su intención de afianzar el liderazgo de Washington en Latinoamérica e influir en los procesos electorales de la región.

De la Espriella, que recibió el respaldo electoral de Trump y se impuso por un estrecho margen al aspirante de izquierda Iván Cepeda, llegará al poder con un discurso alineado con el de la Casa Blanca en materia de mano dura contra el crimen organizado y la inmigración.

En declaraciones a la prensa el lunes en la Casa Blanca, Trump se atribuyó el mérito de la victoria del candidato, apodado El Tigre, a la vez que predijo que "será un gran presidente" y que la relación bilateral será "mucho mejor".

"A mí me gusta la gente a la que yo gusto. Es una fórmula muy sencilla", declaró al justificar su respaldo a De la Espriella.

"Trump habitualmente exagera su impacto en las elecciones latinoamericanas", explicó a EFE Benjamin Gedan, director del Programa de América Latina del centro de estudios Stimson.

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Según este experto, los factores que mejor explican los cambios políticos en la región son los temores por la inseguridad y el voto de castigo a los oficialismos, dominados por la izquierda en la última década.

Lo que sí parece claro es que, con la llegada de un presidente proestadounidense a la Casa de Nariño, regresaría la histórica alianza y cooperación entre Washington y Bogotá, lo que podría relegar los años del petrismo a una anécdota.

Petro llegó al poder en 2022 con la promesa de "paz total" y un enfoque antidrogas basado en la sustitución de cultivos ilícitos, pero los grupos armados se han fortalecido y la producción de cocaína ha aumentado.

Estados Unidos retiró el año pasado a Colombia de la lista de países que cooperan en la lucha contra el narcotráfico, mientras Petro cuestiona la metodología de la ONU para medir los cultivos de coca.

Las tensiones entre Trump y Petro han marcado la relación reciente, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó al mandatario colombiano por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que él rechaza.

De la Espriella, por el contrario, apuesta por que Washington vuelva a ser el "hermano mayor" de Colombia y le ayude en las operaciones militares contra el narcotráfico.

El candidato del movimiento Defensores de la Patria se inspira, además, en las macrocárceles para pandilleros de Nayib Bukele en El Salvador y en la "motosierra" de Javier Milei en Argentina para reducir el tamaño del Estado, ambos aliados destacados de Trump.

"Se prevén nuevos esfuerzos conjuntos para perseguir a los grupos armados ilegales que cruzan regularmente la frontera entre Colombia y Venezuela", explicó a EFE Jason Marczak, director del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council.

Además, Estados Unidos estaría dispuesto a "colaborar en el desmantelamiento" del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, apuntó.

Para ello, todo apunta a que Colombia se integraría en el Escudo de las Américas, una alianza contra el crimen organizado creada por Trump en marzo en su club de golf de Miami junto a líderes de derecha de la región.

También frenaría el acercamiento de Colombia a China impulsado por Petro, cuya influencia en Latinoamérica preocupa enormemente en Washington.

Se afianzaría así el retorno de Colombia a la órbita de Washington, en la que solo se mantienen los gobiernos de izquierda de México y Brasil, este último con elecciones previstas para octubre.

No obstante, el siempre impredecible Trump podría sorprender en cualquier momento y una eventual pugna de egos con De la Espriella podría dañar la relación en cualquier momento, como ya ha ocurrido con la italiana Giorgia Meloni, hasta hace poco su principal aliada en Europa.