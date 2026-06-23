Uruguay se reivindica como un "oasis" dentro del Día Mundial de las Personas Refugiadas

La viceministra de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, subrayó que Uruguay sigue siendo reconocido mundialmente por su enfoque humanitario en un acto junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en la Universidad de la República (Udelar).

Según Csukasi, en la actualidad el Estado uruguayo cuenta con unas 33.000 solicitudes de refugio pendientes de resolución y recibe un promedio de 1.500 nuevas peticiones cada año.

"Es un país al que se sigue viendo como un oasis, como un lugar seguro en tiempos en donde a nivel internacional vemos cada vez más crisis y más desplazados", afirmó.

Por su parte, la representante regional de Acnur, Isabel Márquez, ofreció un panorama global en el que hay más de 117 millones de personas desplazadas por la fuerza en el mundo, concentrándose alrededor de 23 millones en la región de las Américas.

Bajo el lema "hasta que cada persona esté a salvo", Márquez elogió la "firme vocación de solidaridad" de Uruguay y la plena vigencia de la Ley 18.076, aprobada hace 20 años por consenso de todo el sistema político, a la que calificó como "una norma pionera" en la región.

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En esta misma línea, el jefe de la oficina nacional de Acnur en Uruguay, Juan Mondelli, resaltó el "peso específico" y la "contribución tan positiva" que históricamente han tenido las mujeres uruguayas en la abogacía, redacción y defensa de la normativa de amparo a los refugiados.

A pesar de los logros conmemorados, Márquez advirtió sobre los "desafíos urgentes" del presente y alertó que los recursos económicos mundiales no están creciendo al mismo ritmo que el desplazamiento forzado, lo que pone en riesgo programas esenciales.

En sintonía, Csukasi instó a la sociedad a no caer en la "inocencia" y a mantenerse alerta frente a los crecientes riesgos de la xenofobia, remarcando la importancia del trabajo articulado entre el Estado y la sociedad civil para garantizar una verdadera integración.