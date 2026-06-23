Venezuela crea comisión que elegirá a contratistas para rescatar el sector salud de crisis

La Comisión de Contrataciones Públicas del Ministerio de Salud tiene como objetivo "ejecutar los procedimientos de selección de contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras", según la resolución 374, firmada por el ministro Carlos Alvarado.
El grupo estará conformado por tres miembros principales encargados de las áreas jurídica, técnica y financiera, que serán Rafael de Sousa Visconti; el viceministro de Hospitales, Mauricio Erasmo Vega; y Yenny Delgado, respectivamente, quienes tendrán suplentes.
La comisión podrá "designar los asesores técnicos que considere necesarios, de acuerdo a la complejidad de la contratación", quienes tendrán derecho a voz pero no a voto, según la resolución, publicada recientemente en la Gaceta Oficial -medio de publicación oficial del Estado- número 43.395.
La crisis en el sector ha estado marcada por el deterioro de la infraestructura, la escasez de medicinas e insumos médicos y la falta de personal, lo que expertos, organizaciones y opositores achacan a la corrupción, la falta de mantenimiento y la "fuga de talentos", entre otros factores, mientras el Gobierno chavista, que anunció la recuperación de instalaciones sanitarias, culpa a las sanciones.
El pasado enero, poco después de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas, el día 3 de ese mes, la mandataria encargada aseguró que "cada dólar" que ingresara a Venezuela de la industria petrolera sería destinado a la salud.
Rodríguez, quien pidió entonces un acuerdo con el sector privado para "atender la deuda quirúrgica" del pueblo venezolano, creó dos "fondos soberanos" para administrar los ingresos petroleros y que estos se destinen a la recuperación de la infraestructura del país, incluyendo la sanitaria.
El Gobierno también creó recientemente una comisión para seleccionar contratistas en el sector eléctrico, un área controlada por el Estado y en crisis desde hace años que la Administración de Rodríguez busca recuperar con inversión privada y extranjera.