Von der Leyen se reúne con empresas europeas para discutir sobre inteligencia artificial

"Fue una buena discusión. (...) Nos fijamos en una cuestión particular: cómo podemos aplicar la inteligencia artificial en los procesos industriales para crear las condiciones para utilizar la inteligencia artificial en diferentes sectores, desde la sanidad al transporte", dijo la portavoz del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, en la rueda de prensa diaria de la institución.

Von der Leyen cenó anoche con Guillaume Faubry (Airbus), Christophe Fouquet (ASML), Milan Nedelijkovic (BMW), Börje Ekholm (Ericsson), Arthur Mensch (Mistral AI), Justin Hotard (Nokia) y Roland Emil Bush (Siemens), quienes en mayo reclamaron una simplificación de las normas de la UE que regulan la inteligencia artificial.

"Europa cuenta con el talento humano, los ecosistemas y la tecnología necesarios para liderar esta nueva etapa. Sin embargo (...), las empresas europeas se ven acosadas por normativas asfixiantes, innecesariamente complejas y a menudo superpuestas, que dificultan enormemente seguir el ritmo del progreso tecnológico", dijeron en una carta abierta que firmaron todos, menos el consejero delegado de BMW.

"Tres años después del fenómeno ChatGPT, Europa sigue debatiendo la regulación, mientras que otros países ya han centrado su atención en la expansión de la IA en sistemas físicos y robótica. Debemos asegurarnos de no regular antes de que la innovación se produzca, sino de definir los estándares del futuro mediante su desarrollo e implementación", reclamaron.

La cena se produjo tres semanas después de que la Comisión Europea presentase su propuesta de soberanía tecnológica, con el que busca reducir la dependencia que la UE tiene frente a Estados Unidos y China en los sectores de computación en la nube y semiconductores.

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La reunión siguió también al encuentro que el G7 mantuvo la semana pasada con ejecutivos de las principales compañías tecnológicas, entre ellos el consejero delegado de Open AI, Sam Altman o el de Anthropic, Dario Amodei, a quien el Gobierno estadounidense ha prohibido que dé acceso a los ciudadanos extranjeros a Mythos y Fable 5, sus modelos de inteligencia artificial más avanzados.

Sobre esta cuestión, la portavoz de la Comisión pidió a Estados Unidos que colabore con Europa a la hora de testar los riesgos que estos modelos pueden suponer en materia de ciberseguridad, en línea con el mensaje que Von der Leyen envió durante la reunión del G7 en Évian (Francia).