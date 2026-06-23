Wall Street cierra en rojo y el Nasdaq cae un 2,21 % arrastrado por las tecnológicas

Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales, principal indicador de la bolsa, bajó un 0,09 %, hasta 51.666 unidades, mientras que el S&P 500 retrocedió un 1,44 %, hasta 7.365 enteros.

Las ventas se extendieron por los mercados globales por segundo día consecutivo, después de que la caída comenzara en Asia ante la creciente preocupación por el elevado gasto en inteligencia artificial (IA) y semiconductores.

Aunque este año las empresas vinculadas a la IA han impulsado gran parte de las ganancias bursátiles, aumentan las dudas sobre los costes asociados a la construcción de centros de datos y sobre la capacidad del sector para generar ingresos que justifiquen esas inversiones, destacó hoy The Wall Street Journal.

El Nasdaq venía de registrar una caída del 1,3 % el lunes, liderada por Alphabet (-5 %), tras la salida de varios talentos de alto perfil del área de IA de la compañía. Hoy la tecnológica amplió sus pérdidas con un descenso adicional cercano al 1 %.

También registraron fuertes caídas Sandisk (-5 %), Arm Holdings (-10,14 %) y Marvell Tecnhnology (-9,36 %), todas ellas compañías vinculadas al sector de los semiconductores y la infraestructura para IA y centros de datos.

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Por su parte, SpaceX cerró con un avance del 1 %, hasta unos 156 dólares por acción, después de haber llegado a cotizar por debajo de su precio de salida de 150 dólares.

La empresa aeroespacial de Elon Musk puso así fin a tres sesiones consecutivas de descensos. Además, la compañía recaudó 25.000 millones de dólares mediante una emisión de deuda.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 0,88 %, hasta 73,21 dólares el barril, mientras los operadores mantenían la atención puesta en la posible apertura del estrecho de Ormuz.

Por su parte, el oro cayó un 1,75 %, hasta 4.129 dólares la onza; la plata cedió un 6,03 %, hasta 61,63 dólares; y el rendimiento del bono del Tesoro a diez años descendió hasta el 4,499 %.