Chile recupera su primer periódico LGTBI y publica en internet sus más de 1.300 artículos

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (Movilh), la principal organización LGTBI del país, indicó en un comunicado que la recuperación del 'OpusGay' busca "contribuir a la conservación de la memoria histórica de las diversidades sexuales y de género".

"Las noticias son los primeros borradores de la historia. Recuperarlo implica rescatar una parte relevante de la memoria social, cultural y política de nuestro país, así como preservar el testimonio periodístico de años decisivos para el avance de los derechos LGBTIQ+”, señaló el Movilh.

El 'OpusGay', que circuló en formato impreso, fue el primer periódico de temática gay. Estaba integrado por un equipo de periodistas que buscaban combatir la homofobia de Chile y muchas veces tenían que usar pseudónimos para evitar consecuencias en su vida personal, recordó la organización.

"El período que corre entre el 2002 y el 2011 es, sin duda, el más prolífico en cuanto a discusión, polarización y debate sobre las diversidades sexuales y de género en nuestro país, sentándose así bases más sólidas para todas las transformaciones futuras", agregó el Movilh.

El nombre del periódico dio origen a una prolongada disputa con la organización católica Opus Dei, que buscó frenar el uso de su marca pero los tribunales nunca le dieron la razón.

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La reedición de 'OpusGay', en un proceso de recuperación que duró más de un año, se produce días antes de que las calles de Santiago acojan la XXVI Marcha del Orgullo, que por primera vez estará encabezada por un grupo de adultos mayores LGTBI y que es la primera que se celebra desde la llegada al poder del ultraconservador José Antonio Kast, contrario al matrimonio igualitario aprobado en el país en 2021.