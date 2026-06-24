Pakistán anuncia próxima ronda de negociaciones Irán-EE.UU.

Las conversaciones técnicas entre Estados Unidos e Irán se reanudarán “la próxima semana”, anunció hoy Pakistán, país mediador en este proceso destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

“Las conversaciones se reanudarán la próxima semana, creo que el martes”, declaró en una rueda de prensa Tahir Andrabi, portavoz del Ministerio de Exteriores pakistaní, quien también mencionó la posibilidad de que estas conversaciones, cuya primera ronda tuvo lugar a principios de semana en Suiza, puedan retomarse el próximo lunes o miércoles.

Las últimas negociaciones han contado con la mediación de Pakistán y Catar.

Estados Unidos cuenta con numerosas bases militares en las monarquías del Golfo. Los países que las albergan fueron objetivo de ataques con drones y misiles iraníes durante la guerra, en represalia por los bombardeos de los ejércitos estadounidense e israelí.