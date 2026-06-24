El director general del OIEA dice que las inspecciones en Irán empezarán "pronto"

"Estamos estudiando cómo y dónde realizarlas, y comenzaremos las inspecciones pronto", afirmó Grossi en una rueda de prensa durante su visita a la accidentada central nuclear de Fukushima, citado por el diario económico japonés Nikkei.

El director general del OIEA insistió en que las inspecciones en Irán "deben tener lugar" y se llevarán a cabo "con la cooperación del Gobierno iraní", aunque evitó aportar una fecha concreta.

Las declaraciones de Grossi llegan horas después de que Trump insistiera en que Irán ha aceptado la presencia de inspectores del OIEA en sus centrales nucleares, y acusara a Teherán de estar equivocado al negarlo.

Trump aseguró además que está confirmado "al 100 %" que Irán aceptará la presencia de los inspectores y advirtió de que, de no ser así, las negociaciones se romperían "ahora mismo".

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, negó el martes que hubieran mantenido reuniones con Grossi, y añadió que no está planeando que el organismo realice inspecciones en las instalaciones nucleares dañadas.

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Washington y Teherán firmaron la semana pasada un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz, y se dieron un plazo de 60 días para negociar un acuerdo nuclear.