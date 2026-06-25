Amnistía Internacional urge proteger a buscadoras en México tras asesinato de activista

La organización aseguró que el crimen "no puede entenderse como un hecho aislado", al recordar que las personas buscadoras enfrentan constantes amenazas, agresiones y riesgos por realizar "una labor que corresponde al Estado".

En ese sentido, Amnistía urgió a la Fiscalía de Guanajuato a investigar el caso de forma "inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial", considerando la labor de búsqueda que realizaba Negrete como una línea prioritaria.

La víctima buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida desde 2021, en Pénjamo, Guanajuato, y acompañaba a otras familias en la búsqueda de sus seres queridos.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Negrete fue atacada a balazos el martes en el municipio de Pénjamo. Su cuerpo fue localizado junto a una motocicleta en las inmediaciones del Hospital General de la colonia Las Américas.

En su momento, la autoridad informó que abrió una carpeta de investigación por homicidio, al tiempo que realiza diligencias para esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

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Amnistía también demandó identificar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales del asesinato, garantizar la reparación del daño a la familia y continuar con la búsqueda de Laura Angélica.

Además, llamó a las autoridades estatales y federales a adoptar medidas urgentes para proteger a los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

AI advirtió en un informe de 2025 que nueve de cada 10 personas buscadoras en México son mujeres que luchan por encontrar a sus seres queridos, de las que al menos un 97 % sufre violencias y afectaciones por realizar una labor que le corresponde al Estado.

Según datos de la organización, al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas en México desde el año 2011, 21 mujeres y 14 hombres.

Además, Guanajuato concentra el estado con mayor número de desapariciones de personas buscadoras (5); seguido de Jalisco (4) y Sinaloa (3).

México acumula más de 133.000 personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del Gobierno mexicano, que contabiliza las desapariciones desde la década de los cincuenta.