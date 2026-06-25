Argentina pone a disposición de Venezuela rescatistas, médicos, aviones y otras ayudas

Según informó el portavoz presidencial, Adrián Ravier, Argentina colaborará con el envío de asistencia humanitaria a Venezuela, país que "atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente", en referencia a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han dejado al menos 188 fallecidos y 1.520 heridos.

El portavoz indicó que Argentina "pone a disposición de Venezuela" médicos de urgencias con equipamiento completo y medicamentos, además de ambulancia, enfermeros y asistentes auxiliares.

También expertos en estructuras colapsadas, drones con operadores y cuatro brigadas del Sistema Nacional de Busqueda y Rescate (USAR), con apoyo de personal militar especializado en catástrofes con perros de la Armada y del Ejército de Argentina.

Asimismo pone a disposición de Venezuela un avión Embraer de 40 plazas, un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea de Argentina y un aeronave de la empresa aérea Aerolíneas Argentinas.

El material ofrecido por argentina incluye además dos plantas potabilizadoras de agua con 16 operadores del Ejército argentino, 134 carpas y 48 kits de cocina, colchones, camillas y aires acondicionados.

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El portavoz presidencial señaló que "las áreas involucradas continuarán coordinando sus capacidades y recursos para brindar una asistencia rápida, ordenada y eficaz".

"En este momento tan difícil, la Argentina acompaña con profunda solidaridad al pueblo venezolano, especialmente a las familias afectadas, y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en las tareas de rescate y protección de la población", añadió.

Por su parte, el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, informó que "ante la tragedia que atraviesa el pueblo venezolano" la cartera que conduce "mantiene alistados medios y personal de las Fuerzas Armadas para brindar asistencia humanitaria".

A través de la red social X, Presti dijo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina se encuentran "a disposición con capacidades de búsqueda y rescate, perros, potabilización de agua, apoyo médico y medios aéreos para eventuales traslados".