Caraqueños esperan por buenas noticias de familiares atrapados en edificios tras terremoto

Orlando Ferreira se mantiene a la espera de que los funcionarios de Protección Civil y bomberos puedan encontrar con vida a sus tres sobrinas y cuñada, que no pudieron salir del edificio en el que vivían, en el oeste de Caracas, y que ahora es solo escombros.

"Mi cuñado no sabe dónde quedó la mujer y sus hijas, si estaban bajando o no estaban bajando (...) no sabemos, es el piso 3", señaló a EFE luego de agarrar una silla blanca que estaba a las afueras de otra residencia, para poder descansar de la larga espera.

Con cara de preocupación y la voz resquebrajada, Ferreira dijo que en ese mismo edificio se estaba celebrando un 'baby shower' la tarde del miércoles, por lo que alrededor de otras 15 personas están en la misma situación que sus parientes, lo que incluiría una mujer embarazada.

El caraqueño resaltó que los funcionarios ya pudieron rescatar a otras personas con vida horas después de que se registraran los terremotos, mientras hoy continúan enfocados en la remoción de escombros en la entrada del edificio.

Igualmente, dijo que un niño sin vida fue hallado entre los escombros.

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Ferreira pudo salvarse porque estaba en su trabajo, mientras que su esposa, que no quiso declarar porque se encuentra preocupada por su hermana y sobrinas, estaba justo llegando a su residencia, en la misma zona.

Otros ciudadanos concentrados en el área indicaron a EFE que no hay palabras para describir lo que sucedió, mientras terminaban de sacar los restos de cosas de sus viviendas que, por el momento, no pueden ser habitadas.

El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales, resultados afectadas, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez.

En una transmisión del canal estatal VTV, Rodríguez detalló que, hasta estos momentos, hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, "algunos han debido ser evacuados", sin precisar la cifra.

La incertidumbre ante la evaluación de daños mantiene a la población en alerta y, de hecho, muchos de los que habían decidido volver a sus casas, pese a los daños en fachadas, regresaron a las calles ante algunas réplicas menores.