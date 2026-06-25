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25 de junio de 2026 a la - 16:03

Centenario del natalicio de Paraná y la albirroja en la presidencia de Israel

Grupo "Los Muchachos Paraguayos" , en Israel, junto al presidente israelí Isaac Herzog y el embajador paraguayo, Alejandro Rubín. (Gentileza)
Grupo "Los Muchachos Paraguayos", en Israel, junto al presidente israelí Isaac Herzog y el embajador paraguayo, Alejandro Rubín. (Gentileza)

TEL AVIV. La música paraguaya sonó en los jardines de la residencia presidencial de Israel como parte de un homenaje por el centenario del natalicio de Luis Alberto del Paraná, el artista que llevó al Paraguay a los escenarios del mundo. El presidente israelí, Isaac Herzog, recibió una camiseta de la albirroja.

Por ABC Color

La actividad, coordinada por la Embajada de Paraguay en Israel, contó con la participación del grupo Los Muchachos Paraguayos, quienes ofrecieron una serenata que incluyó el arpa, guitarras y el repertorio tradicional paraguayo.

En un gesto de reciprocidad y respeto hacia la cultura local, los músicos interpretaron también “Jerusalén de Oro”, una de las canciones más emblemáticas del Estado judío.

La primera dama, Michal Herzog, compartió un recuerdo personal con los asistentes: su padre solía hablarle de Luis Alberto del Paraná. La anécdota confirmó la vigencia del legado del artista paraguayo en Israel, trascendiendo generaciones y fronteras. El presidente Herzog saludó a los integrantes del grupo, dialogó sobre su trayectoria y agradeció el gesto cultural.

Embajador paraguayo en Israel , Alejandro Rubín, junto al presidente israelí, Isaac Herzog, que recibió una remera de la albirroja.
Embajador paraguayo en Israel , Alejandro Rubín, junto al presidente israelí, Isaac Herzog, quien recibió una remera de la albirroja. (gentileza)

“Luis Alberto del Paraná llevó nuestra música a escenarios internacionales y dejó huella aquí, en Israel. Que hoy su nombre resuene en la casa del presidente, y que compartamos la emoción de la albirroja en un día de partido, es un orgullo para todos los paraguayos”, expresó el embajador Alejandro Rubín.

El embajador Rubín hizo entrega al presidente israelí de una camiseta oficial de la selección paraguaya con su nombre.