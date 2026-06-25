Cientos de venezolanos en Buenos Aires se reúnen en misa por víctimas de terremotos

La parroquia Nuestra Señora de Caacupé, ubicada en el centro de la ciudad y frecuentada por comunidades migrantes en Argentina, ofreció un servicio en el anochecer del jueves que incluyó a cientas de personas de todas las edades, algunos con distintivos y banderas de Venezuela, que mostraron dolor y congoja por sus seres queridos y amigos en su país de origen afectados por los sismos.

Luis Brito, venezolano residente en Argentina, dijo a EFE en las puertas de Caacupé que acercarse a la misa es un modo de "cumplir con Dios y agradecer por lo que pudo ser y no pasó, ya que pudo ser mucho peor".

"Vinimos a orar por todas las personas que están padeciendo en Venezuela. Por suerte en mi familia estuvo todo bien, pero para un pueblo tan maltratado como el venezolano ya no hay cosas que nos sorprendan", agregó.

El oficio religioso fue conducido por el padre Eusebio Hernández Greco, párroco de Caacupé, lugar de veneración de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela.

"No solamente lloramos por Venezuela, lloramos con Venezuela. Lloramos por nuestros hermanos, familias, por quienes han muerto y por quienes todavía permanecen desaparecidos. Lloramos por quienes esperan una noticia que quizás nunca llegue. Y también lloramos por nosotros mismos, porque el exilio hace que cada dolor vivido se vuelva más profundo", expresó el párroco.

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Cristina Chapman es una venezolana llegada a Buenos Aires hace cuatro años, concurrió a Caacupé junto a su hija, y dijo a EFE que esa parroquia es "sitio de encuentro".

"En este momento que estamos pasando por una terrible situación, no queda más que orar. Estamos con mucha ansiedad y muchos nervios", expresó, en referencia al sentimiento colectivo de su familia y conocidos en Buenos Aires, atentos a las novedades desde Caracas y La Guaira.

Chapman aclaró que entre sus familiares directos no debió lamentar la pérdida de nadie, pero se acercó a rezar para "pedirle a Dios sabiduría para seguir adelante y fortaleza para recibir la noticia que toque".

El Centro Venezolano Argentino con sede en Buenos Aires permanece abierto desde la mañana de este jueves para recibir y acompañar a quienes buscan información sobre sus seres queridos. Allí, un grupo de voluntarios ofrece contención y ayuda a quienes se acercan con la carga de datos de sus familiares en un portal creado para amplificar y unificar las búsquedas.

El Gobierno de Argentina dijo este jueves que pone a disposición de Venezuela rescatistas, médicos, personal militar de apoyo, aviones y varios elementos ante la catástrofe por los dos terremotos que sacudieron este miércoles al país caribeño.

El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectados, de acuerdo con la información oficial.

Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno venezolano.