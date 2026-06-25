Condenas de hasta doce años a políticos marroquíes en el caso del 'Escobar del Sáhara'

La sentencia se pronunció esta noche, tras varias horas de deliberaciones, contra ambos políticos condenados por el tráfico de hachís entre Marruecos y la región del Sahel, en un proceso en el que están imputadas más de veinte personas, entre ellas destacadas figuras políticas, exdiputados y empresarios.

Antes de dictar sentencia en el caso conocido como 'Escobar del Sáhara', la corte dio la última palabra a los encausados, con lo que puso fin a varios meses de vistas en un juicio que se ha prolongado por más de ochenta sesiones y ha acaparado una gran atención mediática en el país magrebí.

Naciri es exdiputado del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), integrante de la actual coalición gubernamental, y expresidente del conocido club de fútbol Wydad de Casablanca; mientras que Bioui es empresario del sector de la construcción, exparlamentario de la misma formación y expresidente del Consejo de la Región Oriental de Marruecos.

Los procesados fueron juzgados por distintos delitos, entre los cuales figura el tráfico internacional de droga, blanqueo de capitales, falsificación de documentos, corrupción, tráfico de influencias y participación en organización criminal.

Antes de la pronunciación de la sentencia, la expectación fue máxima cerca de la sala del tribunal, donde se congregaron numerosos familiares de los procesados y alrededor de una treintena de periodistas de medios locales y algunos internacionales a la espera del veredicto.

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El caso, que comenzó en 2024, gira en torno al ciudadano maliense Haj Ahmed Ben Brahim, apodado 'El Escobar del Sáhara', que cumple desde 2019 una condena de diez años de prisión en Marruecos por dirigir una importante red internacional de tráfico de drogas entre Marruecos y la región del Sahel.

Desde la cárcel, Ben Brahim presentó en 2021 varias denuncias contra personalidades marroquíes a las que acusó de haberse apropiado ilegalmente de algunos de sus bienes en el país y de mantener presuntos vínculos con actividades de narcotráfico.