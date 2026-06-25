Cotización del dólar baja en Perú y Bolsa de Valores inmóvil, ante triunfo de Fujimori

De acuerdo al reporte del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la cotización del tipo de cambio venta del dólar abrió la jornada de este jueves a 3,4175 y cerró a 3,4100 soles, mientras que el miércoles la cotización había cerrado en 3,4230 soles.

A su vez, el tipo de cambio interbancario alcanzó este jueves un promedio de 3,4103 soles, con un máximo de 3,4180 y una cotización mínima de 3,4030 soles.

El índice general de la Bolsa de Valores de Lima cerró el jueves con cero por ciento, tras una negociación de 55.499,07 puntos, y de la misma forma el índice selectivo acabó la jornada inmóvil con 1.466,73 puntos.

Hubo 75 acciones al alza principalmente mineras y financieras, 27 títulos sin variación y 62 acciones a la baja, entre las cuales estuvo Silver Mountain Resources con -15,81 % y 2x Bitcoin Strategy con -13,94 %, entre otras.

Tanto el dólar como la BVL corrigieron sus desempeños del miércoles, cuando la moneda verde empezó una tendencia alcista en la apertura, mientras que el mercado bursátil reaccionó con una caída de 0,90 % en el índice general y de 0,25 % en el selectivo, que tiene a las 15 acciones más negociadas en Lima.

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Ante el panorama actual, la compañía de inversiones Credicorp Capital estimó este jueves que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) podría cerrar el 2026 con una rentabilidad de 30 % o 31 %, más un retorno cercano a 4 % por dividendos, además identificó oportunidades en acciones vinculadas a minería, construcción, consumo e infraestructura, los sectores que han dinamizado la economía en Perú en este año.

A falta de contabilizarse el 0,123 % de la votación en segunda vuelta, la candidata del partido Fuerza Popular se alzó como la ganadora de la elección con el 50,12 % de votos, que representa una ventaja de 44.453 votos frente al candidato izquierdista Roberto Sánchez, que se quedó con 49,87 % de apoyos.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) dijo que una de las primeras acciones que realizará, después de ser proclamada como presidenta de Perú por los órganos electorales, será pedir una audiencia con el presidente del BCRP, Julio Velarde, el responsable de la política monetaria en el país en los últimos 20 años y a quien Sánchez quería retirar del cargo al inicio de su campaña electoral.