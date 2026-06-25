Diputado de Hizbulá: acuerdo sobre Líbano no avanzará mientras sigan ataques israelíes

Durante un acto religioso con motivo de la ashura -principal celebración del islam chií- organizado por Hizbulá en la zona de Santa Teresa, en los suburbios al sur de Beirut, Fadlallah acusó a Israel de incumplir la tregua vigente mediante ataques y acciones destinadas a eludir los compromisos derivados del reciente memorando de entendimiento alcanzado entre Teherán y Washington.

Según el miembro del bloque parlamentario de Hizbulá, Lealtad a la Resistencia, Israel "nunca quiso comprometerse" con ese acuerdo y busca "liberarse de las obligaciones derivadas del alto el fuego", aunque advirtió de que Hizbulá "sabe cómo responder" a esas violaciones y dispone de directrices claras para hacerlo.

Fadlallah sostuvo que las negociaciones no continuarán si no cesan las hostilidades contra el Líbano y aseguró que no habrá un acuerdo definitivo, impulsado por Estados Unidos, sin una retirada israelí completa del territorio libanés.

El político defendió, además, que el entendimiento entre Irán y Estados Unidos constituye un logro para la República Islámica y afirmó que el Líbano forma parte de ese marco de negociación.

En este sentido, rechazó los intentos de algunos sectores políticos libaneses de separar la vía libanesa de la iraní en referencia a las declaraciones del presidente libanés, Joseph Aoun, quien este pasado miércoles insistió en que las negociaciones en Washington entre el Líbano e Israel avanzan de manera independiente a las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Ninguna concesión de las autoridades al enemigo será aceptada", añadió el diputado, que insistió en que cualquier solución deberá contar con el respaldo del movimiento chií: "Nada pasará en el Líbano sin que se llegue a un entendimiento con nosotros", agregó.

El parlamentario concluyó reivindicando el apoyo iraní al país y defendió que Teherán mantiene su compromiso con el Líbano sin pretender sustituir a las instituciones estatales, al tiempo que instó a los sectores políticos libaneses a abandonar la política de concesiones y aprovechar el respaldo de la República Islámica.