Ejército de EEUU "se moviliza rápidamente" para ayudar a Venezuela tras los terremotos

El organismo militar, con sede en Florida, anunció en un comunicado que, por instrucciones del Departamento de Guerra, trabaja con el Departamento de Estado para "apoyar las operaciones de socorro del Gobierno estadounidense en Venezuela" después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

"Nuestras fuerzas conjuntas se están movilizando rápidamente para aportar la inigualable capacidad de transporte aéreo, logística y salvamento de las Fuerzas Armadas estadounidenses para ayudar a salvar vidas y apoyar al Gobierno de Venezuela durante esta crisis", indicó el Southcom.

El comando anunció el establecimiento de un equipo de planificación operativa con especialistas de la Oficina de Asistencia Humanitaria para asesorar al personal y a los líderes responsables de la planificación de la ayuda en casos de desastre.

También, agregó, "ha iniciado una estrecha coordinación con otros socios y aliados en la región que se han comprometido a sumarse a la asistencia internacional que ya está en marcha para ayudar al pueblo de Venezuela en este momento de necesidad".

Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que habló con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, y que Estados Unidos ha desplegado equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles, para las labores.

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Al menos 164 personas han muerto y otras 971 resultaron heridas por los terremotos, los más fuertes en un siglo y que ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia, según el reporte más reciente ofrecido por la presidenta interina la madrugada del jueves.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se ha acercado a Caracas desde la captura de Nicolás Maduro, ordenó el miércoles a las agencias de su gobierno actuar "con rapidez" para ayudar a Venezuela ante el "número devastador de muertos".