El Banco Mundial ofrece apoyo a Venezuela tras sismos y evalúa vías de asistencia

En un comunicado remitido a EFE, la institución financiera expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras los "devastadores" sismos de magnitud 7,5 y 7,2 del miércoles. "Acompañamos en nuestros pensamientos a todas las personas afectadas por esta tragedia", agregó.

"Estamos listos para trabajar con el Gobierno en este difícil momento. Mantenemos un contacto estrecho con las autoridades venezolanas y estamos evaluando la mejor manera de brindar apoyo, incluyendo asistencia técnica y la coordinación con los socios internacionales que están respondiendo a esta emergencia", indicó la entidad multilateral.

Según el más reciente recuento oficial, el saldo de fallecidos en Venezuela se eleva ya a 188 y el de heridos a 1.520. Hasta el momento hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados y 200 personas atrapadas.

También han resultado afectadas al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales.

Naciones y organizaciones internacionales se han movilizado para prestar ayuda, sobre todo en áreas como Caracas y La Guaira, declarada "zona de desastre" por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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La asistencia va en camino a la nación venezolana desde Estados Unidos, México, España y Catar, además de grupos de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas.